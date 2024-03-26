ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Анна Сола выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Анна Сола победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Белоруска отправлялась на дистанцию шестой с отставанием почти в 34 секунды от лидера, но уже после второго огневого рубежа вышла вперед и лидерство свое уже никому не отдала!

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все