Анна Сола выиграла гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Анна Сола победила в гонке преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.

Белоруска отправлялась на дистанцию шестой с отставанием почти в 34 секунды от лидера, но уже после второго огневого рубежа вышла вперед и лидерство свое уже никому не отдала!