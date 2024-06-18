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Анонс шестого дня Игр БРИКС

Белорусские спортсмены продолжают пополнять медальную копилку на Играх стран БРИКС и вновь пишут ряд красивых историй.

17 июня болельщики белорусских атлетов внимательно следили за событиями в знаменитом Дворце водных видов спорта в Казани, где на авансцену вышли прыгуны в воду, и там у нас есть медаль, которая стала единственной в понедельник.

Подробности соревновательного вторника в видео.

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