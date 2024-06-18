Анонс шестого дня Игр БРИКС

17 июня болельщики белорусских атлетов внимательно следили за событиями в знаменитом Дворце водных видов спорта в Казани, где на авансцену вышли прыгуны в воду, и там у нас есть медаль, которая стала единственной в понедельник.



Подробности соревновательного вторника в видео.