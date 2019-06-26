Анонс соревнований II Европейских игр на 27 июня

Завтра борьбу за медали начнут трековики. В первый день соревнований на минском велодроме разыграют 4 комплекта наград - в командном спринте у женщин и мужчин, в мужском скретче, а также женской гонке по очкам.



За 11 комплектов медалей поспорят байдарочники и каноисты. Чемпионы и призеры II Европейских игр определятся в четырех весовых категориях турнира по вольной борьбе. Завершат розыгрыш медалей лучники. Продолжают борьбу за награды представители стендовой и пулевой стрельбы. Завтра стартует турнир по спортивной гимнастике. Продолжаются состязания по настольному теннису и бадминтону.



В разгаре групповой этап турнира по пляжному футболу, где сборная Беларуси с четырьмя очками возглавляет квартет А. Сегодня команда Николаса Альварадо обыграла команду Швейцарии и завтра сразится с португальцами. Начало поединка в 19:30.



