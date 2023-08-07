Анонс соревнований II Игр стран СНГ на 8 августа. Болеем за наших!

Завтра соревнования продолжатся в пяти городах - девять видов спорта, и в трех из них будут разыграны медали. Наибольшее количество комплектов - 10 - в соревнованиях по легкой атлетике в Минске. В Гродно в четырех весовых категориях за пьедестал будут бороться наши титулованные тяжелоатлеты, еще два финала пройдет в столице в пулевой стрельбе. Также в Минске продолжается турнир по мини-футболу, на базе БГУФКа стартуют соревнования по современному пятиборью, а в Орше - турнир по боксу. Не пропустите, трансляции ведет телеканал "Беларусь 5".