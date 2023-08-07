3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Анонс соревнований II Игр стран СНГ на 8 августа. Болеем за наших!
Завтра соревнования продолжатся в пяти городах - девять видов спорта, и в трех из них будут разыграны медали. Наибольшее количество комплектов - 10 - в соревнованиях по легкой атлетике в Минске. В Гродно в четырех весовых категориях за пьедестал будут бороться наши титулованные тяжелоатлеты, еще два финала пройдет в столице в пулевой стрельбе. Также в Минске продолжается турнир по мини-футболу, на базе БГУФКа стартуют соревнования по современному пятиборью, а в Орше - турнир по боксу. Не пропустите, трансляции ведет телеканал "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября