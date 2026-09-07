Антон Киреев и Елизавета Мирсаетова представят Беларусь на ЧМ по спортивным танцам

Громкая новость последних дней в сфере спорта - Беларусь впервые после снятия санкций и ограничений примет чемпионат мира по танцевальному спорту. Как удалось добиться права проводить чемпионат мира в Республике Беларусь, рассказал председатель Ассоциации "Белорусский альянс танцевального спорта" Антон Юспа в "Актуальном интервью".

Разговор о месте проведения чемпионата начался, со слов гостя интервью, задолго до снятия санкций, еще в 2025 году. Кроме диалога об их снятии, речь велась и о том, чтобы эти решения сразу же применились. Белорусская сторона настаивала на проведении одного из чемпионатов мира в Беларуси в самый короткий срок.

"Чемпионат мира по танцевальному спорту в дисциплине "Шоу Стандарт" пройдет в стране впервые. В дисциплине "шоу" каждая пара выступает отдельно и представляет мини-спектакль, состоящий из пяти танцев европейские программы, которые они исполняют в одном выступлении", - поделился собеседник.

Антон Юспа

Беларусь на соревнованиях представят Антон Киреев и Елизавета Мирсаетова. Они, к слову, уже отобрались на это мероприятие. Помимо них, в октябре в рамках Республиканского турнира "Стань чемпионом!" будут отбирать вторую пару, которую тоже представит Беларусь на чемпионате мира.

"У Беларуси есть опыт чемпионата Европы 2021 года, он проходил блестяще. ЧМ в Европе иногда проходят в спортивных залах, а Беларусь всегда вызывает восхищение, потому что состязания проходят на уровне Grand Slam. Всемирная федерация танцевального спорта ощущает давление со стороны партнеров по европейским странам, которые высказывают некие недовольства. Но мне льстит, что федерация нацелена на справедливый спорт, и доказывает это проведением чемпионата мира в Беларуси", - отметил Антон Юспа.

Чемпионат мира по дисциплине "Шоу Стандарт" будет проходить в рамках международного турнира по танцевальному спорту Alliance Trophy 2026. Также в рамках этого международного турнира пройдет финал серии Гран-при "Стань чемпионом!", который традиционно проводится с Президентским спортивным клубом.

Главное фото: sb.by