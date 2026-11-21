Антон Смольский стал призером первого старта нового зимнего сезона. Ханты-Мансийск принимает "Золотую лигу" по биатлону.

Турнир начался масс-стартами. Участие в мужской гонке на 12,5 км приняли 48 человек. Лидер белорусской сборной допустил по одному промаху на двух рубежах из положения лежа.

Первую стойку атлет отработал чисто, однако после заключительной стрельбы ушел на два штрафных круга. Финишную черту Смольский в итоге пересек третьим.

Антон Смольский, серебряный призер Олимпийских игр - 2022 по биатлону:

"Когда уходил на последний круг, понимал, что ребята сегодня заряжены как никогда, и будет серьезное сражение. Поэтому бросился сразу же в атаку и понимал, что нужно будет работать тактически, чувствовать и понимать соперников, благо соперники оказались менее опытными. Возможно, у меня было больше информации по дистанции".

В эти минуты призеров масс-старта "Золотой лиги" биатлона в Ханты-Мансийске определяют девушки.

Программу нового турнира в календаре 22 ноября завершит смешанная эстафета.