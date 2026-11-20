Национальная сборная Беларуси по биатлону примет участие в трех кряду стартах в Ханты-Мансийске.

Такое решение 20 ноября приняла Белорусская федерация биатлона, поскольку от Международного союза биатлонистов не услышала внятного ответа по итогам исполкома, хотя все критерии для нашего восстановления выполнила.

В понедельник, 23 ноября, ожидается официальный релиз по поводу участия или неучастия белорусских биатлонистов в Кубке мира.

Серебряный призер Олимпийских игр 2022 года по биатлону Антон Смольский отметил, что белорусские спортсмены не уступают соперникам ни в качестве подготовки, ни в функциональных возможностях.

"Однозначно хочется верить - и мы в это верим, - что многие страны смогут нас принять. Мы сможем посетить эти страны, посоревноваться с мировыми лидерами и показать свой результат", - сказал Смольский.

Вслед за первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти второй состоится в австрийском Хохфильцене. Именно в этой стране на протяжении двух недель отработали сбор в ноябре Антон и Динара Смольские.