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Антон Cмольский занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону

В Ижевске там проходит чемпионат России по биатлону, в котором принимают участие и наши спортсмены. Сегодня в первый день гонок мы переживали прежде всего за серебряного призера Олимпиады в Пекине Антона Смольского. И он не подвел.

В индивидуальной гонке на 20 км Антон занял третье место с двумя промахами. Динара Алимбекова эти старты пропускает из-за простуды. Чемпионат в прямом эфире смотрите на телеканале "Беларусь 5". Болеем за наших!

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