ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Антон Исаков завоевал серебро на чемпионате Европы по карате

Первая медаль в истории мужской сборной Беларуси по карате на чемпионате Европы. Команда рано утром вернулась с континентального первенства. Серебро в испанской Гвадалахаре завоевал Антон Исаков в категории до 84 килограммов раздела кумите. К слову, континентальный форум стал одновременно квалификационным на II Европейские игры. А уже в Минске атлеты будут зарабатывать рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все