Антон Исаков завоевал серебро на чемпионате Европы по карате

Первая медаль в истории мужской сборной Беларуси по карате на чемпионате Европы. Команда рано утром вернулась с континентального первенства. Серебро в испанской Гвадалахаре завоевал Антон Исаков в категории до 84 килограммов раздела кумите. К слову, континентальный форум стал одновременно квалификационным на II Европейские игры. А уже в Минске атлеты будут зарабатывать рейтинговые очки на Олимпиаду в Токио.