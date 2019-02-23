Антон Кушнир выиграл серебро этапа Кубка мира

В этом сезоне Антону никак не удавалось взойти на пьедестал международных стартов. Лучшим результатом до соревнований в Раубичах было только 8-е место. И вот сейчас дома при сумасшедшей поддержке болельщиков он великолепно выполняет прыжок в квалификации и набирает наибольшую сумму баллов. И, кстати, не будем забывать, что фристайлистам сегодня приходилось сражаться не только с соперниками, но и с непростыми погодными условиями. Несмотря на сильный ветер, в суперфинале Антон заявляет самый сложный прыжок. Он отлично работает в воздухе, с небольшой помаркой приземляется и выигрывает свою первую в сезоне медаль этапа Кубка мира - серебро.