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Антон Кушнир выиграл серебро этапа Кубка мира

Просто отличный подарок к празднику - Дню защитников Отечества - сегодня сделали наши фристайлисты! Буквально час назад в Раубичах наш Антон Кушнир выиграл серебро этапа Кубка мира. Поздравляем! Таким образом белорусские лыжные акробаты вновь подтвердили свое место в элите мирового фристайла.

В этом сезоне Антону никак не удавалось взойти на пьедестал международных стартов. Лучшим результатом до соревнований в Раубичах было только 8-е место. И вот сейчас дома при сумасшедшей поддержке болельщиков он великолепно выполняет прыжок в квалификации и набирает наибольшую сумму баллов. И, кстати, не будем забывать, что фристайлистам сегодня приходилось сражаться не только с соперниками, но и с непростыми погодными условиями. Несмотря на сильный ветер, в суперфинале Антон заявляет самый сложный прыжок. Он отлично работает в воздухе, с небольшой помаркой приземляется и выигрывает свою первую в сезоне медаль этапа Кубка мира - серебро.

И вполне вероятно, что уже завтра мы вновь увидим нашего сегодняшнего триумфатора Антона Кушнира. Впервые в истории мирового фристайла в Раубичах пройдут международные соревнования по синхронным прыжкам. Квалификация начнется в 14:30, а финалы, которые в прямом эфире покажет "Беларусь 5", - в 15:25.

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