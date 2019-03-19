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Антон Сарока переходит в БАТЭ
Из Бельгии в БАТЭ.Нападающий "Локерена" Антон Сарока переходит в стан чемпиона Беларуси. Футболист уехал в Европу в июле из минского "Динамо", но по итогам сезона его команда вылетела из элитного дивизиона.
Прямо сейчас Сарока вместе со сборной Беларуси летит в Роттердам. Накануне нацкоманда провела открытую тренировку, а в четверг поединком с Нидерландами стартует в квалификации чемпионата Европы. В воскресенье встреча с Северной Ирландией в Белфасте.
Начало встречи в Роттердаме 21 марта в 22:45 по минскому времени. Прямая трансляция на "Беларусь 5".
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