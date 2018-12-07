Антон Смольский - единственный из белорусов - выступит в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону

Антон Смольский - единственный из белорусов - выступит в гонке преследования на первом в сезоне этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. В итоговом протоколе спринта он расположился на 50 месте. Остальные белорусы в 60 лучших не пробились. Елетнов - 65. Чепелин - 68. Бочарников - 79. Гонка преследования состоится в воскресенье, 9 декабря.

