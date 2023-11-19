Антон Смольский и Анна Сола заняли первые места на первом этапе Международной лиги клубного биатлона

Триумфально для белорусских спортсменов завершился первый этап Международной лиги клубного биатлона. Сегодня в Центре зимних видов спорта имени Филипенко в Ханты-Мансийске звучал лишь гимн Беларуси. Вслед за Антоном Смольским на высшую ступень пьедестала также в гонке преследования поднялась и Анна Сола. Подробности в видео.