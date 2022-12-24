Антон Смольский лучший в квалификации суперспринта на Кубке Содружества по биатлону

Антон Смольский лучший в квалификации суперспринта. В Рязани взял старт третий этап Кубка Содружества по биатлону. Так, капитан белорусской мужской сборной пробился в финал с первого места, обойти соперников не помешала даже одна незакрытая мишень.

В квалификации два огневых рубежа, а в финале четыре. Борьбу продолжат 30 лучших по итогам отбора. Помимо Смольского, в решающий этап прошли Иван Тулатин, Павел Белько, Максим Воробей, Степан Данилов, Дмитрий Лазовский, Илья Авсеенко и Никита Лобастов.

Старт финала в 13:30, прямая трансляция - на "Беларусь 2". А в 12:25 на спортивном канале начнется квалификация у женщин. Здесь Беларусь представят олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, сестры Ирина и Елена Кручинкины, Дарья Кудаева и Аделина Сабитова.