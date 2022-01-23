О малой родине одного из ярчайших биатлонистов Антона Смольского

Чемпион, которого вырастила белорусская земля, и люди, которые свой труд вкладывают в детей. Антон Смольский - один из ярчайших биатлонистов текущего сезона Кубка мира и уже пятикратный призер соревнований, трижды он брал награды в личных гонках!

При этом природная скромность остается при нем. Где вырос чемпион и воспитанник исконно белорусской школы биатлона, где его ждут и где любят больше всего - материал Андрея Козлова о малой родине и людях с большим сердцем. Наш герой - один из них.