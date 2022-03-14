Антон Смольский победил в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России

Белорусские биатлонисты заняли весь пьедестал в гонке преследования на Кубке Союза биатлонистов России, который проходит в Уфе, сообщаетБелТА.



Обладателем золотой медали стал победитель спринта Антон Смольский. Лидер белорусской команды трижды ошибся на огневых рубежах, но внушительного запаса на старте гонке Смольскому хватило, чтобы на 15 сек. опередить товарища по сборной Дмитрия Лазовского, который также был вторым в спринте. Тройку призеров дополнил еще один представитель Беларуси Никита Лобастов, стартовавший шестым (+22,2 сек. отставания). Лазовский и Лобастов допустили по два промаха.



В гонке преследования приняли участие еще четыре белорусских спортсмена: Иван Тулатин занял 22-е место (2 промаха), Александр Кошин стал 34-м (2), Илья Авсеенко - 38-й (3), Степан Данилов - 47-й (3).



Женский пасьют на Кубке Союза биатлонистов России стартует в 11.30 по минскому времени.