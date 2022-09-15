Антон Смольский победил в спринтерской гонке на II этапе Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах продолжается настоящий праздник биатлона. Подошел к своему завершению первый день соревнований Кубка Содружества, мы принимаем второй этап нового турнира. Еще утром участницей цветочной церемонии в женском спринте стала Динара Алимбекова, а прямо сейчас трибуны восхищаются триумфом лидера нашей мужской сборной. Антон Смольский красиво стартовал на домашнем этапе. Андрей Козлов попытается передать эмоции после гонки (видео).

