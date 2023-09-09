Антон Смольский удерживает лидерство в Кубке Содружества по итогам двух гонок

Суббота, 9 сентября, богата на события. Корреспондент Андрей Козлов работает в Сочи и следит за успехами наших спортсменов на Кубке Содружества. Безусловно, в этот раз Сочи покорились лидеру белорусского биатлона Антону Смольскому.

Смольский в современном биатлоне - это знак качества. Да, могут быть небольшие помарки, но не боги горшки обжигают, однако цельное впечатление от работы на трассе и огневых рубежах остается основательное.

Лидером Смольский шел с первых метров в гонке преследования. Обладатель желтой майки на груди добрался и до финиша первым номером. Примечательно, что позади себя он оставил призеров и победителей как Кубка мира, так и Олимпийских игр. Таким образом, сезон, который стартовал на олимпийской трассе "Лаура" в Сочи, начался для Антона триумфально - две победы в двух личных гонках.

Накануне же стало известно, что Антону Смольскому Президент Беларуси присвоил звание заслуженного мастера спорта, что подчеркивает вклад атлета в развитие спорта высших достижений в нашей стране.