Антон Смольский выиграл бронзу пятого этапа Кубка Содружества по биатлону

В Раубичах начался пятый этап Кубка Содружества по биатлону. Первой гонкой недели был мужской спринт на 10 км. Победу праздновал представитель российской сборной Эдуард Латыпов, кстати, уроженец Гродно. Лучшим из белорусов стал Антон Смольский, замкнувший призовую тройку с одним промахом. В гонке преследования, которая состоится в субботу, 28 января, хорошие шансы у Дмитрия Лазовского - у него четвертое место и лишь 37 секунд отставания от лидера.