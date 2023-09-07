Смольский выиграл первую гонку на Кубке Содружества по биатлону

Яркой белорусской победой 7 сентября стартовал второй в истории сезон Кубка Содружества по биатлону. Лидер белорусской команды Антон Смольский выиграл в блистательном стиле мужской спринт и посвятил этот успех супруге, которая готовится стать мамой и следит за успехами супруга по телевизору из Беларуси.

Сочи вновь стал точкой, которая открывает сезон в соревнованиях элитных биатлонистов России и нашей страны. А олимпийская трасса "Лаура" в горах продолжает дарить белорусским зрителям победные эмоции, как и в 2014 году, когда Дарья Домрачева здесь становилась трехкратной олимпийской чемпионкой. Андрей Козлов продолжит о народном виде спорта.

Надо понимать, что соревновательных интриг сегодня была масса. Российские биатлонные львы калибра Бабикова, Поварницына, Логинова, Латыпова и другие навязали белорусским мужчинам отчаянную борьбу. Но с таким лидером, как Антон Смольский, можно на трибунах располагаться комфортно, но лишь отчасти. Ведь биатлон не терпит расслабленности, но совершенно терпит хладнокровие. У наших спортсменов оно есть.

Антон Смольский оказался блестящим ювелиром-снайпером. Пять из пяти лежа, пять из пяти стоя. И уверенная первая позиция на финише, которая сохранится до завершения гонки последним спортсменом. Антон посвятил своей супруге.

"Динара, привет! Сынулю погладь там от меня. Конечно, я все посвящаю Динаре", - поделился Антон Смольский.

К спринту у девушек экстремальности трассы до предела добавил легкий дождь, который смочил асфальт. А туман окутал высокие горы Краснодарского края. А полный состав прекрасной женской команды Республики Беларусь увидим совсем скоро в Раубичах на домашнем чемпионате по летнему биатлону. Приходите - не пожалеете. Звезды Сола и Лещенко будут в обойме.

Вообще атмосфера дружбы была подчеркнута и на трибунах. Недаром Узбекистан хотел быть частью Кубка Содружества, но в IBU, понимая прецедент, сказали нет. Номинально более двум командам по уставу действительно нельзя проводить старты. Руководство СБР решило в конфликт не вступать. Как говорится, подождем. Но вот долго ли. Ведь статус участников и общая упаковка Кубка Содружества зарекомендовали себя еще в минувшем сезоне. И какое счастье - в январе в семейном новогоднем антураже пройдут именно в Раубичах.

Создавая этот кубок, мы надеялись, что высокая конкуренция станет замещением. И наши усилия полностью оправдались. Мы благодарны Республике Беларусь за участие. Александр Пак, исполнительный директор Союза биатлонистов России