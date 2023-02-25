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Антон Смольский выиграл серебро в суперпреследовании на чемпионате России по биатлону
На базе спортивного комплекса им. Демидова в Ижевске продолжается чемпионат России по биатлону с участием белорусских спортсменов, сообщает БелТА.
25 февраля мужчины и женщины определяли сильнейших в суперпреследовании - биатлонной дисциплине, состоящей из квалификации и сокращенного классического пасьюта (7,5 км). Первым на дистанцию мужской гонки ушел белорус Антон Смольский: после победы в квалификации белорус имел запас в 8 секунд от второй позиции и в 16 - от третьей. Однако уже на стартовом огневом рубеже Смольский допустил две ошибки, из-за чего утратил не только лидерство, но и место в топ-3. К заключительной стойке Антон подходил седьмым, но благодаря чистой стрельбе вернулся в число претендентов на победу. Судьба золота решилась в финишном створе, где белорус соперничал с Александром Поварницыным. Сильнее на последних метрах оказался россиянин, у Смольского серебро. Эта медаль стала для Антона уже второй на турнире, ранее лидер белорусской команды выиграл бронзу в индивидуальной гонке.
Что касается результатов других белорусов, то Илья Авсеенко - 20-й, Дмитрий Лазовский - 22-й, Александр Кошин - 25-й, Роман Елетнов - 29-й, Павел Белько - 30-й, Степан Данилов - 34-й, Максим Воробей - 36-й. Всего участие в мужском суперпреследовании приняли 60 биатлонистов.
В женской гонке лучшей среди белорусок стала Ирина Кручинкина-Шаклеина, которая замкнула десятку сильнейших. Елена Кручинкина финишировала 21-й, Дарья Кудаева расположилась вслед за ней, Аделина Сабитова заняла 32-е место среди 46 участниц. Победу одержала представительница команды Свердловской области Тамара Дербушева.
Первый этап чемпионата России по биатлону в Ижевске завершится 26 февраля двумя гонками с массовым стартом.
Фото: БелТА
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