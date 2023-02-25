Антон Смольский выиграл серебро в суперпреследовании на чемпионате России по биатлону

25 февраля мужчины и женщины определяли сильнейших в суперпреследовании - биатлонной дисциплине, состоящей из квалификации и сокращенного классического пасьюта (7,5 км). Первым на дистанцию мужской гонки ушел белорус Антон Смольский: после победы в квалификации белорус имел запас в 8 секунд от второй позиции и в 16 - от третьей. Однако уже на стартовом огневом рубеже Смольский допустил две ошибки, из-за чего утратил не только лидерство, но и место в топ-3. К заключительной стойке Антон подходил седьмым, но благодаря чистой стрельбе вернулся в число претендентов на победу. Судьба золота решилась в финишном створе, где белорус соперничал с Александром Поварницыным. Сильнее на последних метрах оказался россиянин, у Смольского серебро. Эта медаль стала для Антона уже второй на турнире, ранее лидер белорусской команды выиграл бронзу в индивидуальной гонке.