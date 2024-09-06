Антон Смольский выиграл спринт на первом этапе Кубка Содружества по биатлону

Биатлонист Антон Смольский с победы начал новый сезон Кубка Содружества, участие в котором принимают сильнейшие белорусские и российские спортсмены, сообщает БЕЛТА.

Стартовый этап турнира проходит в формате летнего биатлона на лыжероллерах в Красноярске. Первым видом программы у мужчин стал десятикилометровый спринт, на старт которого вышли 62 биатлониста. Лидер нашей команды и действующий обладатель Кубка Содружества Антон Смольский имел седьмой график после первого огневого рубежа, где он допустил один промах.

На дистанции белорус развил самую высокую скорость и был безупречен в стрельбе из положения стоя, благодаря чему уходил на заключительный круг уже с лучшим результатом. На финишной петле Антон только развил свое преимущество, итоговый отрыв над ставшим вторым Петром Пащенко составил 23 секунды. Тройку призеров замкнул Роман Еремин.

Всего участие в мужской спринтерской гонке приняли восемь представителей Беларуси. Степан Данилов обошелся без ошибок на стрельбище и расположился четвертым, отстав от бронзовой позиции на шесть секунд. Максим Воробей занял 17-е место, Иван Тулатин - 20-й, Дмитрий Лазовский - 22-й, Илья Авсеенко - 30-й, Павел Белько - 39-й, Никита Лобастов - 50-й.

Завтра мужчины определят сильнейших в гонке преследования, которая стартует в 12:00. В девять часов утра медали в пасьюте разыграют девушки. Программу первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске завершат две гонки с массовым стартом в воскресенье.