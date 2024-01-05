Антон Смольский забрал победу в первый день Кубка Содружества по биатлону

Первый день соревнований третьего этапа Кубка Содружества по биатлону запомнится яркой победой Антона Смольского. Капитану мужской сборной Беларуси не было равных в спринтерской гонке на 10 км. Оба огневых рубежа он прошел без промахов. Даже в будний день Раубичи в очередной раз собрали аншлаг.