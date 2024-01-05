3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Антон Смольский забрал победу в первый день Кубка Содружества по биатлону
Первый день соревнований третьего этапа Кубка Содружества по биатлону запомнится яркой победой Антона Смольского. Капитану мужской сборной Беларуси не было равных в спринтерской гонке на 10 км. Оба огневых рубежа он прошел без промахов. Даже в будний день Раубичи в очередной раз собрали аншлаг.
Лучшей у женщин стала Анна Сола, но она лишь на 16-й позиции. 6 января в программе Кубка Содружества - гонки преследования. В 11 часов на лыжню выйдут мужчины, и первым на дистанцию отправится Антон Смольский. А в 14 часов - женский пасьют. Обе гонки смотрите на "Беларусь 5" в прямом эфире.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ