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Антон Смольский забрал победу в первый день Кубка Содружества по биатлону

Первый день соревнований третьего этапа Кубка Содружества по биатлону запомнится яркой победой Антона Смольского. Капитану мужской сборной Беларуси не было равных в спринтерской гонке на 10 км. Оба огневых рубежа он прошел без промахов. Даже в будний день Раубичи в очередной раз собрали аншлаг.

Лучшей у женщин стала Анна Сола, но она лишь на 16-й позиции. 6 января в программе Кубка Содружества - гонки преследования. В 11 часов на лыжню выйдут мужчины, и первым на дистанцию отправится Антон Смольский. А в 14 часов - женский пасьют. Обе гонки смотрите на "Беларусь 5" в прямом эфире.

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