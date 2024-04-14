Антон Смольский завоевал бронзу на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске

Передаю привет всей Беларуси. Спасибо за поддержку, за вашу тревогу, за то, что вы столько много отдаете энергии и переживаете, конечно, болеете за нас. Эмоций пока мало, потому что сезон закончился и, наверное, самые главные эмоции от того, что завтра долгожданный отпуск. Конечно, цели выполнены. Есть смешанные чувства и радости, и какой-то грусти от того, что сезон закончился. Но совсем скоро начинается новый. Будем ставить определенные цели, мотивироваться.

Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества по биатлону 2023-2024