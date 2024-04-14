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Антон Смольский завоевал бронзу на Кубке Содружества по биатлону в Мурманске

Антон Смольский - победитель общего зачета Кубка Содружества. Капитан сборной Беларуси по биатлону сохранил желтую майку лидера соревнований. Все решилось на заключительном этапе турнира в Мурманске, где интрига сохранялась до последней гонки - масс-старта. В итоге Смольский с бронзой сегодня и лучший в сезоне. Подробности в репортаже Андрея Козлова.

Передаю привет всей Беларуси. Спасибо за поддержку, за вашу тревогу, за то, что вы столько много отдаете энергии и переживаете, конечно, болеете за нас. Эмоций пока мало, потому что сезон закончился и, наверное, самые главные эмоции от того, что завтра долгожданный отпуск. Конечно, цели выполнены. Есть смешанные чувства и радости, и какой-то грусти от того, что сезон закончился. Но совсем скоро начинается новый. Будем ставить определенные цели, мотивироваться.
Антон Смольский, победитель общего зачета Кубка Содружества по биатлону 2023-2024

"Конечно, мотивации хватает, она появляется все больше и больше, когда очень много людей болеют биатлоном и бросают все дела, не едут в теплые края, а едут в Мурманск, чтобы поддержать. Сегодня на трибуне было много белорусских болельщиков. Они дарят нам свою энергию", - поделился Антон Смольский.

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