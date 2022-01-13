Антон Смольский завоевал бронзу в спринте на шестом этапе Кубка мира

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Вновь медальные новости от наших биатлонистов.На этот разАнтон Смольский приносит бронзу нашей стране. Белорус на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге стал третьим в спринтерской гонке. Антон допустилодин промах последним выстрелом, но благодаря высокой скорости на дистанциисумел взобраться на третью позицию. Вторым стал Бенедикт Долль, победил француз Кантен Фийон Майе. Отметим, для Антонаэта награда стала третьей в текущем сезоне, до этогоСмольский в смешанной эстафете был вторым, а в Хохфильцене третьим также в спринте.
Благодаря сегодняшнему успеху Антон Смольский в общем зачете Кубка мира поднимается на 10 место. Отметим, еще один белорус - Максим Воробей-стал сегодня 28-м с одним промахом. Пробились в гонку преследованияНикита Лобастов и Дмитрий Лазовский. Завтра же следим вместе за потенциально медальной гонкой для нашей страны- женской эстафетой. На старт девушки выйдут в 16:30. Прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".