Антон Смольский завоевал бронзу в спринте на шестом этапе Кубка мира

Вновь медальные новости от наших биатлонистов.На этот разАнтон Смольский приносит бронзу нашей стране. Белорус на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге стал третьим в спринтерской гонке. Антон допустилодин промах последним выстрелом, но благодаря высокой скорости на дистанциисумел взобраться на третью позицию. Вторым стал Бенедикт Долль, победил француз Кантен Фийон Майе. Отметим, для Антонаэта награда стала третьей в текущем сезоне, до этогоСмольский в смешанной эстафете был вторым, а в Хохфильцене третьим также в спринте.