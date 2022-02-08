Антон Смольский завоевал первую медаль для белорусской сборной

Есть первая медаль в копилке нашей команды. Капитан мужской сборной Беларуси по биатлону Антон Смольский идеально прошел индивидуальную гонку - был точен на всех огневых рубежах.

Белорус финишировал на второй позиции. С серебром Антона Смольского поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лидер нашей команды, отметим, обошел в том числе и легендарного норвежца Йоханнеса Бё. Лучшее время продемонстрировал лишь Кантен Фийон Майе из Франции. Смольский провел потрясающую гонку и более чем заслуженно поднимется на пьедестал. Первой эмоционально поздравила атлета лидер женской сборной Динара Алимбекова. Ждем, пока финишируют все участники, однако уже ясно, что никто не сможет потеснить белоруса. В ближайших выпусках - комментарии призера Олимпиады.