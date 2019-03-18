Анжелика Кербер проиграла 18-летней канадке Бьянки Андрееску в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Неожиданный результат принес финальный поединок женского одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе. Анжелика Кербер потерпела поражение от 18-летней канадки Бьянки Андрееску 4:6. 6:3, 4:6. Напомним, в парном разряде на турнире победу праздновала наша Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс.