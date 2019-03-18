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Анжелика Кербер проиграла 18-летней канадке Бьянки Андрееску в финале турнира в Индиан-Уэллсе

Неожиданный результат принес финальный поединок женского одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе. Анжелика Кербер потерпела поражение от 18-летней канадки Бьянки Андрееску 4:6. 6:3, 4:6. Напомним, в парном разряде на турнире победу праздновала наша Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс.

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