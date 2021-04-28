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Арабское противостояние в Лиге чемпионов - ПСЖ против "Манчестер Сити"
Арабское противостояние в Лиге чемпионов. ПСЖ готовится на своем поле сегодня принять "Манчестер Сити" в рамках первого полуфинала главного кубкового турнира Европы. Обе эти команды получают инвестиции из арабских стран. Клуб Хосепа Гвардиолы, который добрался до 1/2 впервые с 2016 года, в нынешнем розыгрыше еще не потерпел ни одного поражения. Сейчас "горожане" лидируют в чемпионате Англии. Также они совсем недавно выиграли Кубок лиги.
"Пари Сен-Жермен" явно сосредоточен на международной арене. Так "красно-синие" в Лиге 1 располагаются на второй строчке. Но в Лиге чемпионов ПСЖ уже снес с турнирной трассы таких гигантов, как "Барселона" и "Бавария". Прямая трансляция полуфинала - на телеканале "Беларусь 5" в 22:00.
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