Арестован экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун

Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун был арестован в аэропорту Сан-Паулу, откуда он вылетал частным рейсом в Швейцарию. В его багаже был обнаружен неуказанный в таможенной декларации пистолет. Сам Экклстоун объяснил находку таможенников тем, что просто не знал, что в сумке было еще и оружие. При этом он признал, что пистолет его, и после уплаты штрафа был отпущен. Напомним, что Экклстоун в последние годы проживает преимущественно в Бразилии со своей последней женой. В 2020 году у экс-руководителя "Формулы-1" и его жены родился сын.

