Аргентина и Испания сыграют в финале ЧМ-2026 по футболу
Автор:Редакция news.by
Для миллионов поклонников футбола 19 июля - исторический день. Станет известно имя чемпиона мира.
В решающем матче сыграют действующие победители - сборная Аргентины и лучшая команда Старого Света - Испания.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по белорусскому времени.
Несмотря на смог от лесных пожаров в Канаде, в FIFA подтвердили: титульный поединок пройдет по расписанию. По данным синоптиков, к финалу воздух должен очиститься.