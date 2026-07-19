Аргентина и Испания сыграют в финале ЧМ-2026 по футболу

Для миллионов поклонников футбола 19 июля - исторический день. Станет известно имя чемпиона мира.

В решающем матче сыграют действующие победители - сборная Аргентины и лучшая команда Старого Света - Испания.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по белорусскому времени.

Несмотря на смог от лесных пожаров в Канаде, в FIFA подтвердили: титульный поединок пройдет по расписанию. По данным синоптиков, к финалу воздух должен очиститься.