Аргентина сыграет с Испанией в финале ЧМ-2026

Кто же станет обладателем Кубка чемпионата мира по футболу 2026 года? Болельщикам осталось увидеть два боя - титульный и за бронзовые награды. Чемпионский камбэк накануне совершила сборная Аргентины. "Бело-голубые" вырвали путевку в финал у англичан.

Противостояние Англии и Аргентины - это классика футбольного спорта. Родоначальники футбола против трехкратных чемпионов мира. Данная афиша достойна финала мундиаля. За него и сражались дружины. Вплоть до 55-й минуты соперники "пробовали" друг друга: кто на что способен. Всего три удара на двоих нанесли команды за первый таим, из них ноль - в створ ворот.

"Бело-голубые" вырвали путевку в финал у англичан

А потом Энтони Гордон замкнул фланговую передачу Моргана Роджерса, и англичане повели. Настоящий футбол начался. Месси и компания бросились отыгрываться. 13 ударов, 5 их которых - в створ нанесла сборная Скалони. Голкиперу "Трех львов" Джордану Пикфорду периодически откровенно везло. А удача - штука переменчивая. И с 85-й минуты она улыбалась только "Альбиселесте".

Энцо Фернандес дальним ударом восстановил паритет на табло. В компенсированное время, ровно через 7 минут, Лаутаро Мартинес в баскетбольном прыжке неотразимо пробил головой. 2:1 - действующие чемпионы сразятся за защиту трофея.

Эта сборная заряжена на титульный бой. Николас Отаменди опубликовал видео из раздевалки команды после успеха с англичанами. "Я хочу увидеть четвертую звезду. Пусть она сияет на нашей футболке", - вот о чем пели игроки.

Буэнос-Айрес не спал. Десятки тысяч людей вышли на улицы столицы Аргентины. Толпы стягивались в центр к обелиску, возле которого традиционно проходят торжества и гуляния при значимых победах.

Что ж! На этом мундиале зрителям осталось увидеть всего лишь два матча. Ровно в полночь с предстоящей субботы на воскресенье в поединке за третье место сойдутся команды Франции и Англии. Финал же начнется в 22:00 19 июля. В нем аргентинцы встретятся с испанцами.