Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе
Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов, сообщает БЕЛТА.
В 1/32 финала первая ракетка планеты обыграла японскую теннисистку Хинеме Сакацуме (132-й номер мирового рейтинга), - 6:4, 6:2. Японка пробилась в основную сетку через квалификацию, а в 1/64 финала переиграла американку Алисию Паркс (96) - 6:4, 6:3. В поединке третьего раунда соперницей Арины Соболенко будет румынская теннисистка Жаклин Кристиан (35).
Соревнования в Индиан-Уэллсе завершатся 15 марта. В финальном матче прошлого года Арина Соболенко уступила российской теннисистке Мирре Андреевой, а в решающем поединке 2023 года проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. В 2012 и 2016 годах победительницей этого турнира становилась белоруска Виктория Азаренко.