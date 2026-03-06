Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82357434-176d-48aa-9d60-6a651ded5e30/conversions/3aab695c-4995-40ad-ac4f-6019f3cdf694-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82357434-176d-48aa-9d60-6a651ded5e30/conversions/3aab695c-4995-40ad-ac4f-6019f3cdf694-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82357434-176d-48aa-9d60-6a651ded5e30/conversions/3aab695c-4995-40ad-ac4f-6019f3cdf694-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/82357434-176d-48aa-9d60-6a651ded5e30/conversions/3aab695c-4995-40ad-ac4f-6019f3cdf694-xl-___webp_1920.webp 1920w

Белорусская теннисистка Арина Соболенко победно стартовала на турнире WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9,4 млн долларов, сообщает БЕЛТА.

В 1/32 финала первая ракетка планеты обыграла японскую теннисистку Хинеме Сакацуме (132-й номер мирового рейтинга), - 6:4, 6:2. Японка пробилась в основную сетку через квалификацию, а в 1/64 финала переиграла американку Алисию Паркс (96) - 6:4, 6:3. В поединке третьего раунда соперницей Арины Соболенко будет румынская теннисистка Жаклин Кристиан (35).