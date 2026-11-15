Арина Соболенко попала в базу украинского сайта "Миротворец"

Фото: Sport5.by

Белорусская теннисистка Арина Соболенко была внесена в базу данных украинского скандально известного сайта "Миротворец", свидетельствуют материалы ресурса. Персональные данные спортсменки появились в базе 14 ноября.

Поводом послужили резкие высказывания теннисистки в адрес украинцев во время матча с представительницей Украины Элиной Свитолиной в Индиан-Уэллсе. "Миротворец" обвинил Соболенко в разжигании межнациональной и межконфессиональной розни, а также в поддержке России.

Накануне Соболенко уступила Свитолиной в третьем туре группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Поединок завершился со счетом 6:3, 3:6, 6:1 в пользу украинки. После одного из неудачных розыгрышей белоруска эмоционально высказалась, и соответствующее видео разошлось по соцсетям. При этом слов на записи не слышно, а кому именно была адресована реплика, остается неясным.