Арина Соболенко стартовала в Цинциннати с победы: итоговый счет - 6:2, 7:6

Арина Соболенко удачно стартовала на турнире серии WTA-1000 в Цинциннати с призовым фондом почти 7,5 млн долларов. Во втором круге состязаний в штате Огайо минчанка соперничала с австралийкой Талией Гибсон. Встреча продолжалась почти два часа. Итоговый счет 6:2, 7:6 - в пользу первой ракетки мира. Белоруска отметилась 12 эйсами, также допустила две двойные ошибки.

Арина Соболенко, 1-я ракетка мира:

"Я ужасно устала. Было очень жарко. Надеюсь, вы, зрители, пьете много воды. Погода просто сумасшедшая. Талия играла просто замечательно, особенно во втором сете. Мне показалось, что она стала действовать более агрессивно. Соперница оказывала больше давления на моей подаче. Я рада, что сохранила спокойствие и смогла завершить матч в двух сетах".