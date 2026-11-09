Арина Соболенко стартует матчем против Каролины Муховой на итоговом турнире WTA

Поздно вечером 9 ноября Арина Соболенко начнет выступление на итоговом турнире WTA.

На соревнованиях в Индиан-Уэллсе белоруска выступит во второй группе, где в первом матче будет противостоять Каролине Муховой из Чехии, 7-й ракетке мира.

Ранее на кортах в очных битвах девушки пересекались пять раз, и три виктории были за соперницей.

Получится ли у белоруски восстановить равновесие, узнаем из прямой трансляции на телеканале "Беларусь 5". Ориентировочно матч начнется в 23:00 по белорусскому времени.