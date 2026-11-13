Итоговый турнир WTA: Арина Соболенко сразится с Элиной Свитолиной

Судьба путевки в полуфинал Итогового турнира WTA для Арины Соболенко решится в заключительном матче группового этапа.

После победы над Каролиной Муховой и поражения от Мирры Андреевой у теннисистки не осталось права на ошибку. В очной дуэли за выход в плей-офф белоруска сразится с шестым номером рейтинга - Элиной Свитолиной.

Победительница этой встречи продолжит борьбу за главный трофей сезона, проигравшая покинет корты американского Индиан-Уэллса.

Поединок смотрите в прямом эфире телеканала "Беларусь 5" в ночь на субботу, 14 ноября. Начало - в 01:00 по белорусскому времени.