Арина Соболенко сыграет с мексиканкой Ренатой Сарасуа на турнире WTA-1000 в Пекине

Арина Соболенко со второго круга начнет свой путь к чемпионству на тысячнике в Пекине. Вторая ракетка мира 2 октября на корте сразится с мексиканской теннисисткой Ренатой Сарасуа, которая идет на 94-й позиции планетарного топа.

Девушки ранее встречались лишь единожды, в 2024 году, где победа в двух сетах осталась за Ариной.

Второе очное противостояние спортсменок начнется не ранее 14:00. Прямую трансляцию покажет телеканал "Беларусь 5".

В прошлом сезоне Соболенко не принимала участие в турнире в Китае.