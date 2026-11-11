Арина Соболенко сыграет с Миррой Андреевой на Итоговом турнире WTA

Взять реванш у Мирры Андреевой за финал турнира в Индиан-Уэллсе постарается Арина Соболенко, но уже в рамках Итогового турнира WTA. Соревнования проходят в том же американском городе.

Обе теннисистки начали выступление с побед в двух партиях. На чьей стороне будет удача и кто станет лидером второй группы, узнаем ближайшей ночью.

Встреча начнется ориентировочно в час по белорусскому времени, прямой эфир будет доступен на телеканале "Беларусь 5".