Арина Соболенко уверенно вышла во второй раунд на US Open-2026



Первая ракетка мира Арина Соболенко с уверенной победы стартовала на US Open-2026.

Белорусская теннисистка в двух сетах справилась с колумбийкой Камиллой Осорио (59) - 6:2, 6:3. Однако идеальный матч провести все-таки не удалось. В каждом из сетов Арина уступила по брейку. Белоруса оформила 5 эйсов при 3 двойных ошибках.

Во втором раунде Соболенко сыграет против россиянки Полины Яценко. В первом круге 160-я ракетка мира за 3 часа и 22 минуты обыграла Ренату Сарасуа.

Заключительный в сезоне турнир "Большого шлема", Открытый чемпионат США, проходит с 30 августа по 12 сентября 2026 года.

В одиночном разряде участие в нём принимают 128 теннисисток. Действующей чемпионкой турнира является Арина Соболенко, которая в финале прошлого года сумела обыграть американку Аманду Анисимову - 6:3, 7:6 (7:3).

Примечательно, что белоруска побеждала на двух последних US Open. Общий призовой фонд нынешнего турнира составляет 108 млн долларов США. Чемпионка US Open-2026 получит 5,5 млн долларов.