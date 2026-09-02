Арина Соболенко во втором круге US Open сразится против Полины Яценко из РФ

В ночь на 3 сентября белоруска Арина Соболенко во втором круге заключительного в сезоне турнира серии "Большого шлема" US Open сразится против Полины Яценко из России.

Теннисистки прежде никогда не встречались в официальных матчах.

Напомним, что лидер планетарного рейтинга начала защиту титула с победы над колумбийкой Камилой Осорио - 6:2, 6:4. Что касается россиянки, то она сейчас занимает 160-е место в WTA.

Поединок начнется не ранее 02:00.

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