Арина Соболенко вышла в полуфинал US Open

Первая ракетка мира Арина Соболенко продолжает свой путь к 3-му чемпионству на Открытом чемпионате США.

Вечером 8 сентября белоруска пробилась в полуфинал первенства, в волевом стиле обыграв 6-ю в планетарном топе, представительницу Чехии Линду Носкову. Встреча растянулась на 2 часа 20 минут и три сета - 7:6, 3:6, 7:6.

По ходу третьей партии Соболенко уступала 2:4, но сделала брейк и довела поединок до победы.

Для Арины это 18-я победа подряд в рамках Открытого чемпионата США. Девушка - действующая победительница первенства.