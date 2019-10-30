Арина Cоболенко и Элизе Мертенс сыграют против сестер Чань. Прямая трансляция на "Беларусь 5"

Без права на ошибку. Арина Соболенко и Элиз Мертенс проведут сегодня второй матч группового раунда итогового турнира года в парном разряде. В соперницах у белоруски и бельгийки теннисистки из китайского Тайбэя сестры Чань Хаочин и Латиша. К слову, эти пары друг с другом уже играли на минувшем Уимблдоне, и тогда Соболенко и Мертенс своих соперниц обыграли. Прямая трансляция матча итогового турнира начнется на "Беларусь 5" в 11 утра. Пока в активе белоруски и бельгийки поражение на старте.