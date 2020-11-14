Арина Соболенко борется за финал турнира в Линце

Арина Соболенко в эти минуты сражается за выход в финал турнира в Линце. Призовой фонд соревнований 202 тысячи долларов. В соперницах у лидера белорусского тенниса 74-я ракетка мира Барбара Крейчикова. Ранее девушки в официальных матчах на корте друг с другом не пересекались. В эти минуты идет первый сет. Пока счет 3-2 в пользу Соболенко. К слову, вторая финалистка уже известна. Ею стала бельгийка Элиз Мертенс.