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Арина Соболенко борется за выход в 1/8 финала турнира категории "Премьер" в Дохе
Арина Соболенко в эти минуты борется за выход в 1/8 финала престижного турнира категории "Премьер" в Дохе. Призовой фонд соревнований - почти три миллиона долларов. Белоруска стартовала со второго круга. Соперница - 22-я в мире эстонка Анетт Контавейт, Соболенко, напомним, на 13-й позиции. Именно Арина считается фавориткой встречи. Что уже подтвердила в первой партии, которая осталась за ней, 7:5. Сейчас идет второй сет. Эти кадры мы получаем из Катара в режиме реального времени, прямая трансляция - на "Беларусь 5".
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