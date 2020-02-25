Арина Соболенко борется за выход в 1/8 финала турнира категории "Премьер" в Дохе

Арина Соболенко в эти минуты борется за выход в 1/8 финала престижного турнира категории "Премьер" в Дохе. Призовой фонд соревнований - почти три миллиона долларов. Белоруска стартовала со второго круга. Соперница - 22-я в мире эстонка Анетт Контавейт, Соболенко, напомним, на 13-й позиции. Именно Арина считается фавориткой встречи. Что уже подтвердила в первой партии, которая осталась за ней, 7:5. Сейчас идет второй сет. Эти кадры мы получаем из Катара в режиме реального времени, прямая трансляция - на "Беларусь 5".