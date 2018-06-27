Арина Соболенко в эти минуты борется за выход в четвертьфинал теннисного турнира в британском Истборне. Соперница - 9-я сеяная бельгийка Элизе Мертенс. Идет первый сет. Прямая трансляция на “Беларусь 5”. Ранее Соболенко выбила шестую ракетку турнира Юлию Гергес из Германии.