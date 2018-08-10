Шесть сетов за несколько часов. Арина Соболенко была в шаге от выхода в 1/4 финала теннисного турнира в Монреале, но все же уступила 15-й ракетке мира Элиз Мертенс. Выиграв первую партию 6:2, белоруска уступила в двух последующих 6:7, 0:6. Вполне вероятно, что в этом случае сказалась усталость теннисистки. Ведь всего двумя часами ранее Соболенко сотворила сенсацию, обыграв опять-таки в трехсетовом матче вторую ракетку мира Каролин Возняцки. В понедельник в обновленном рейтинге ВТА Арина поднимется на 32-ю строчку и вернет себе звание первой ракетки Беларуси.