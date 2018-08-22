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Арина Соболенко - Дарья Гаврилова. Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 5" ориентировочно в 20:45

Александра Саснович завершает выступление в одиночном разряде на турнире в американском Нью-Хейвене с призовым фондом 800 тысяч долларов. Этой ночью белоруска во втором круге уступила 6-ой ракетке планеты - француженке Каролин Гарсии, 7:6, 2:6, 4:6. 

Арина Соболенко свой поединок одной восьмой финала проведет сегодня вечером. Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 5" ориентировочно в 20:45. Соперница - австралийка Дарья Гаврилова.  

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