Арина Соболенко - Дарья Гаврилова. Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 5" ориентировочно в 20:45

Александра Саснович завершает выступление в одиночном разряде на турнире в американском Нью-Хейвене с призовым фондом 800 тысяч долларов. Этой ночью белоруска во втором круге уступила 6-ой ракетке планеты - француженке Каролин Гарсии, 7:6, 2:6, 4:6.