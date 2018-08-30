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Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open
Арина Соболенко и Александра Саснович успешно преодолели второй круг теннисного турнира Большого шлема US Open.
Арина сегодня переиграла россиянку Веру Звонареву, 6:3, 7:6. В третьем круге сыграет против теннисистки из Чехии Петры Квитовой. Александра оказалась сильнее Дарьи Касаткиной, 6:2, 7:6. В 1\16 финала выйдет на корт против 20-й ракетки турнира Наоми Осаки. Желаем нашим девушкам удачи!
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