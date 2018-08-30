Александра Саснович и Арина Соболенко вышли в 1/16 финала US Open

Арина сегодня переиграла россиянку Веру Звонареву, 6:3, 7:6. В третьем круге сыграет против теннисистки из Чехии Петры Квитовой. Александра оказалась сильнее Дарьи Касаткиной, 6:2, 7:6. В 1\16 финала выйдет на корт против 20-й ракетки турнира Наоми Осаки. Желаем нашим девушкам удачи!