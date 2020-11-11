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Арина Соболенко и Александра Саснович во втором круге турнира в Линце
Арина Соболенко пробилась во второй круг престижного турнира серии ВТА в австрийском Линце. Призовой фонд местных соревнований чуть более 200 тысяч долларов. Соболенко, кстати, посеяна под первым номером. На старте белоруска в двух сетах с одинаковым счетом 6:4 справилась с Ясмин Паолини из Италии, завтра поборется за выход в четвертьфинал с немкой Штефани Фегеле. Александра Саснович же в эти минуты встречается с Яной Фетт за выход в третий раунд, первая партия осталась за хорваткой - 6:3. Идет второй сет.
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