Арина Соболенко и Чжэн Сайсай сегодня поспорят за полуфинал турнира в Дохе

Арина Соболенко против Чжэн Сайсай. 13-ая и 37-ая ракетки мира сегодня поспорят за полуфинал престижного теннисного турнира в Дохе. Призовой фонд близок к 3 миллионам долларов. Явной фавориткой встречи букмекеры называют белоруску, но статистика личных противостояний говорит за китаянку - 2:1. Впрочем, это хороший шанс для Соболенко восстановить равновесие. Матч начнется не раньше 12 часов. Турнир транслирует "Беларусь 5".